Il Motor Valley Fest torna a Formigine nel segno di Mauro Forghieri

Da venerdì 29 a domenica 31 maggio si rinnova a Formigine l’attesissimo appuntamento con il Motor Valley Fest, il festival che celebra l’eccellenza, la storia e la passione motoristica del nostro territorio. Quest’anno il cuore della manifestazione sarà dedicato al ricordo e alla straordinaria eredità dell’ingegner Mauro Forghieri, compianto e storico direttore tecnico della Ferrari, figura che ha segnato in modo indelebile la storia dell’automobilismo mondiale. Tra i vari appuntamenti che lo riguarderanno da vicino spicca l’esposizione “L’altra storia dell’ing. Mauro Forghieri” allestita tra piazza Calcagnini e il Castello, un affascinante racconto della sua carriera attraverso materiali d’archivio, progetti, disegni, motori, fotografie d’epoca e vetture, realizzato in collaborazione con Oral Engineering e con il contributo di Automobili Lamborghini e Pagani.

L’evento principale del fine settimana si terrà sabato 30 maggio alle ore 18 in piazza Calcagnini (e in caso di pioggia nella Sala Loggia) con l’incontro pubblico intitolato “La strada di Mauro”. Si tratterà di un momento di approfondimento dedicato a un uomo profondamente legato alla sua terra, capace di tracciare un ideale e vincente itinerario tra Formigine e Maranello. Considerato all’unanimità come l’ultimo grande progettista in grado di concepire una monoposto di Formula 1 in ogni suo singolo dettaglio, Forghieri rappresenta una stagione irripetibile della tecnica, della genialità e dell’ingegno italiano nel mondo. Il talk, moderato dalla giornalista Rita Costi, vedrà alternarsi sul palco un parterre di grandissimi ospiti e testimoni diretti di quella straordinaria epopea sportiva. Interverranno noti giornalisti sportivi come Franco Nugnes, direttore di Motorsport.com Italy; Ezio Zermiani, volto noto della Rai e Alberto Sabattini, già direttore di Autosprint; l’ex pilota di Formula 1 Mauro Baldi; l’ingegner Franco Antoniazzi, storico braccio destro di Forghieri prima in Ferrari, poi in Lamborghini Engineering e poi socio alla Oral; l’uomo Lamborghini Mario Vecchi. Interverranno poi ex colleghi e amici della Ferrari: l’ing. Giorgio Quattrini, progettista gestione sportiva, Luciano Guerri, progettista Ferrari/Lambo; Modesto Menabue ed Ermanno Cuoghi, storici meccanici del cavallino; Giorgio Ferri, ex responsabile della pista di Fiorano e coordinatore dei Club dei tifosi. All’incontro parteciperanno inoltre Elisabetta Maurizi, moglie dell’ingegnere, e Rossano Candrini, suo fidatissimo amico.

Afferma l’Assessore al turismo e agli eventi Corrado Bizzini: “Questo incontro non è solo un momento celebrativo all’interno del Motor Valley Fest, ma è propedeutico a un grande e ambizioso progetto che abbiamo in mente e che stiamo sviluppando per ricordare l’ingegner Forghieri qui a Formigine. Mauro Forghieri è stato una figura immensa per la nostra comunità e, lo ricordiamo, anche lo storico proprietario di Villa Clementina a Magreta, che sabato 30 e domenica 31 sarà aperta al pubblico per ammirare la Ferrari 312/68 con la quale il pilota Jacky Inkx vince il Gran Premio di Francia di Formula 1 nel 1968”.