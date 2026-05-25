Operaio lievemente intossicato presso un’azienda di Novellara

Questo pomeriggio intorno alle 14:00, i Carabinieri di Fabbrico sono intervenuti in via Labriola a Novellara, presso un’azienda specializzata in meccanica di alta precisione, a seguito di un infortunio sul lavoro.

Secondo quanto ricostruito, un operaio di 44 anni residente a Reggiolo, mentre stava svolgendo le proprie ordinarie mansioni, nel maneggiare della soda caustica è rimasto leggermente intossicato. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118 per i primi soccorsi e i rilievi di competenza. Fortunatamente, l’operaio ha riportato lesioni lievi. A scopo precauzionale e per gli accertamenti del caso, è stato trasportato presso l’Ospedale Civile di Guastalla.

Per i rilievi è intervenuto personale del servizio Medicina del Lavoro (SPSAL) di Reggio Emilia, che procede per gli accertamenti e le verifiche sulle dinamiche dell’evento.