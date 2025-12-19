Carabinieri in azione a Cavriago per prevenire reati

Nella giornata di ieri, sino a notte inoltrata, i carabinieri della stazione di Cavriago, con il supporto di altre pattuglie della compagnia di Reggio Emilia e dei colleghi del nucleo ispettorato del lavoro del capoluogo reggiano, hanno proceduto allo svolgimento di una mirata attività di controlli, finalizzati alla prevenzione e al contrasto delle fenomenologie criminali connesse ai reati predatori e di criminalità comune riguardanti il comune e le frazioni, nonché fenomeni di degrado urbano.

I militari operanti hanno proceduto, in particolare nel Comune di Cavriago, al controllo di 76 persone, 24 automezzi e una decina di esercizi pubblici. Nel corso del servizio venivano segnalati alla locale prefettura, per uso personale di sostanze stupefacenti, un 23enne residente a Reggio Emilia, poiché trovato in possesso di circa 2 gr. di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, e un 27enne residente a Quattro Castella poiché trovato in possesso di circa 4 grammi di stupefacente del tipo “hashish”. I carabinieri hanno posto in sequestro amministrativo lo stupefacente rinvenuto.

L’attività preventiva si è estesa anche ai controlli dei casolari disabitati, spesso occupati abusivamente in inverno da pregiudicati, clandestini e consumatori di droga, ed al fine di ricercare mezzi rubati ed occultati quali macchine agricole. Nel recente passato peraltro in alcuni casi, tali edifici sono risultati essere stati forniti di energia elettrica sottratta illegalmente dalla rete pubblica, circostanza questa non emersa nei controlli dell’altra sera. Tra i pregiudicati controllati, alcuni avevano precedenti legati a reati connessi alle sostanze stupefacenti, ma le ispezioni personali non hanno portato al rinvenimento di droga.

L’operazione condotta a Cavriago rientra in un programma di mirati controlli che interesseranno anche altre aree della provincia, con l’obiettivo di prevenire condotte delittuose, spesso in aumento durante l’imminente arrivo del periodo natalizio.