Voto di scambio politico-mafioso, misure cautelari tra Lazio e Campania

Top news by Italpress
LATINA (ITALPRESS) – Tra Roma, Napoli, Terracina, Latina e provincia, i Carabinieri del Comando Provinciale di Latina stanno eseguendo misure cautelari nei confronti di soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, di scambio elettorale politico mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, trasferimento fraudolento di valori e turbata libertà degli incanti.
I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia capitolina.
Tra i destinatari figura un soggetto indiziato di appartenere al clan camorristico “Licciardi”, espressione della cosiddetta Alleanza di Secondigliano.
In corso di esecuzione anche il sequestro preventivo, ai fini della confisca, di beni immobili e quote societarie per un valore complessivo di oltre 10 milioni di euro.
– foto screenshot video Carabinieri –
(ITALPRESS).

















Red IP

