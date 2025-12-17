Domani a Formigine si riunisce il Consiglio comunale

Giovedì 18 dicembre, alle ore 20.30, tornerà a riunirsi il Consiglio comunale di Formigine. La seduta, presieduta dalla presidente Antonietta Vastola, si svolgerà come di consueto nella Sala Consiliare del Castello.

Tema centrale dell’ultima seduta dell’anno sarà l’approvazione del bilancio di previsione 2026/2028. All’ordine del giorno figurano inoltre l’approvazione del budget 2026/2028 della Formigine Patrimonio e della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026/2028.

La seduta si concluderà con la discussione di due mozioni, dedicate rispettivamente al salario minimo e alle condizioni contrattuali negli appalti comunali, e alla modifica delle limitazioni all’educazione sessuo-affettiva nelle scuole italiane. In chiusura è previsto infine l’ordine del giorno sul riconoscimento del ruolo dei caregiver familiari e sulla loro equiparazione ai lavoratori nell’accesso ai servizi comunali.

Come di consueto, il Consiglio comunale sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Formigine, nella sezione “Live”.