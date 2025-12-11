giovedì, 11 Dicembre 2025
L’amica geniale chiude In un’ora al BLA

AppuntamentiFiorano
Tempo di lettura 1 min.

Venerdì 12 dicembre alle ore 18.30 Beatrice Basile cura l’incontro dedicato ad Elena Ferrante in biblioteca a Fiorano Modenese

A chiudere la rassegna “In un’ora al BLA”, a Fiorano Modenese, è l’appuntamento dedicato a Elena Ferrante, con una riflessione su L’amica geniale a cura di Beatrice Basile, dottoranda in Italian Studies presso l’Università della Pennsylvania e visiting PhD student all’Università di Bologna.

L’incontro, in programma per venerdì 12 dicembre, alle ore 18.30, pone al centro grandi temi come l’amicizia, la scrittura, la condizione femminile e la lotta. La quadrilogia di Ferrante racconta l’amicizia tra Elena e Lila come spazio di conflitto e riconoscimento reciproco: ciascuna diventa per l’altra “specchio e pungolo” di ogni azione. La narrazione dell’autrice dialoga in profondità con il pensiero femminista italiano, mostrando come l’esperienza personale possa diventare atto politico e come le due protagoniste incarnino, in modi differenti, una comune resistenza alla violenza maschile. La risonanza internazionale de L’amica geniale conferma la capacità dell’autrice di intrecciare storia individuale e collettiva, trasformando una vicenda locale in un romanzo globale sull’amicizia femminile, sulla scrittura e sulla volontà di emancipazione che travalicano confini e tempo.

Beatrice Basile si è formata all’Università di Bologna ed è attualmente dottoranda in Italian Studies presso l’Università della Pennsylvania e visiting PhD student all’Università di Bologna. Si occupa di letteratura italiana contemporanea, studi di genere e scrittrici del Novecento. Ha insegnato lingua italiana al Wellesley College.

In un’ora al BLA è la rassegna sulla grande letteratura proposta dal Comune di Fiorano Modenese insieme al BLA (Biblioteca Ludoteca Archivio storico) e in collaborazione con l’associazione Lumen. Edizione dopo edizione, vengono sviluppati incontri curati da docenti universitari, attorno ai libri e ai grandi autori, con stili diversi e collegamenti con l’attualità.

















