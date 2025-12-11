La Carovana di auto storiche dalla montagna porta Babbo Natale in Pediatria all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia

Babbo Natale dalla montagna all’ospedale in città su un corteo di auto storiche. Domenica 21 dicembre la magia del Natale arriverà dritta in città, scortata dal rombo dei motori d’epoca. Il gruppo di mezzi storici “Auto storiche d’Emilia” con l’Associazione “Casina dei Bimbi”, darà infatti vita alla “Carovana di Babbo Natale”, un’iniziativa alla sua prima edizione, che vedrà un suggestivo corteo di vetture classiche accompagnare Babbo Natale dalla montagna fino al Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Reggio Emilia, portando un momento di gioia e i doni ai bambini ricoverati a ridosso del giorno più atteso dell’anno.

“L’iniziativa nasce dalla volontà di unire la passione per i motori a un gesto concreto di solidarietà per i più piccoli” spiegano Gaetano Frigieri e Gabriele Arlotti ideatori dell’Associazione -. Le vetture, che sono pura passione, daranno un piccolo contributo di gioia per i bambini che stanno attraversando un momento difficile: sarà una giornata emozionante per tutti”.

“In un momento delicato come il ricovero – aggiunge Laura Beltrami, psicologa di Casina dei Bimbi –, ogni gesto che rompe la routine e porta la magia dall’esterno ha un grande valore. L’arrivo di Babbo Natale è fonte di gioia ed entusiasmo per tutti i bambini, ed è ancora più importante per le famiglie che stanno trascorrendo un periodo difficile”.

Il percorso della solidarietà

Domenica 21 dicembre la “Carovana di Babbo Natale” prenderà il via alle ore 10 da Montefaraone (Baiso). Qui, gli equipaggi si ritroveranno ospitati da Gaetano Frigieri, con special guest Giovanni Liborio, suonatore di musica natalizia a manovella.

Dopo il ritrovo mattutino, i partecipanti si sposteranno per un pranzo conviviale presso la trattoria Guidetti a Baiso (ore 12, costo di 20 euro per il pranzo, prenotazioni al 3397901521). Successivamente, il cuore dell’evento: il trasferimento in corteo verso la città. Babbo Natale, alias il volontario di Casina dei Bimbi Livio Nicoletti, comodamente accompagnato su un’auto d’epoca, guiderà la carovana. Una volta giunti a destinazione alle 15.30 è prevista la foto di gruppo con tutte le vetture e Babbo Natale, che salirà quindi in Pediatria per la consegna dei regali, donati dall’associazione Casina dei Bimbi. L’iniziativa è sostenuta da Greta Guidetti.

Come aderire alla Carovana

Gli organizzatori invitano tutti gli appassionati di auto e moto storiche ad unirsi a questa importante giornata. È un’opportunità per unire la passione automobilistica a un nobile scopo. Per confermare la propria partecipazione e per ricevere tutti gli aggiornamenti, è possibile unirsi su base gratuita al gruppo WhatsApp del club. Iscrizioni e contatti: Inviare un messaggio al numero 3498750585.