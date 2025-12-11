giovedì, 11 Dicembre 2025
Franco Bagnacani e Lorella Franceschini ricevuti dal Prefetto per il riconoscimento di Cavaliere della Repubblica

Reggio Emilia
Nel salone di rappresentanza della Prefettura di Reggio Emilia, Franco Bagnacani e Lorella Franceschini hanno ricevuto dal Prefetto Maria Rita Cocciufa il riconoscimento di Cavaliere della Repubblica Italiana.

Per Franco Bagnacani, Presidente e fondatore di Phonocar SpA, le motivazioni di questo riconoscimento sono state ben riassunte nella capacità di fare impresa per oltre 50 anni con un impegno e una dedizione che hanno permesso negli anni a Phonocar di rafforzarsi ed espandersi in oltre 50 paesi con i suoi prodotti.

L’esempio nel lavoro e la capacità di superare brillantemente i cambiamenti e le difficoltà di un mercato dell’auto in costante mutamento sono le caratteristiche che sono state evidenziate e che hanno coronato un percorso imprenditoriale di successo. A questi elementi si aggiunge l’impegno nel sociale con la propensione dell’azienda nel dare il proprio contributo in situazione di emergenza, come per la fornitura container post terremoto, il supporto a CORE, MIRE e all’ Hospice Madonna dell’Uliveto.

Per Lorella Franceschini, Presidente di Mini Motor Spa, l’onorificenza, oltre a premiare il contributo alla crescita sostenuta dell’azienda, riconosce anche l’impegno costante nel rafforzare il legame tra impresa e comunità locale, con particolare attenzione ai progetti territoriali promossi attraverso Mini Motor. Ugualmente rilevante è il suo contributo nel CAI – Club Alpino Italiano, dove da anni sostiene iniziative orientate alla tutela dell’ambiente e alla diffusione della cultura della montagna. Un risultato che conferma, ancora una volta, quanto la dedizione personale possa tradursi in valore concreto per il sistema produttivo e sociale del nostro territorio.

















Redazione 1

