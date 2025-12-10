Sabato a Carpi il tradizionale concerto ‘All we want for Christmas is you!’

Anche quest’anno l’Orchestra di Fiati del Conservatorio “Vecchi Tonelli” di Modena e Carpi, diretta dal Maestro Massimo Bergamini, offrirà alla cittadinanza l’ormai tradizionale concerto All we want for Christmas is you!, una serata interamente dedicata alla musica per celebrare l’arrivo delle festività natalizie.

Il concerto si terrà sabato 13 dicembre alle ore 21.00, nella suggestiva cornice dell’Auditorium San Rocco di Carpi, con un ricco programma che attraverserà le più celebri colonne sonore della storia del cinema: dai magici mondi del Mago di Oz, di Harry Potter, di Nightmare Before Christmas e dai più famosi cartoni animati della Disney, all’emozionante Gabriel’s Oboe di Ennio Morricone. Protagonisti della serata saranno poi alcuni giovani musicisti dell’orchestra, che avranno l’occasione di esibirsi come solisti, accompagnati dal resto del gruppo. Non mancheranno alcuni dei più amati brani della tradizione natalizia, per concludere il concerto in una calda atmosfera festiva e immergersi nel magico spirito del Natale.

Si ringraziano la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi per aver messo a disposizione l’auditorium San Rocco e l’associazione Ass.Ist. per aver contribuito alla realizzazione di questo evento.

L’ingresso al concerto è libero e gratuito con accesso alla sala a partire dalle ore 20,30.