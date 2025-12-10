Natale tra volontariato e solidarietà a Fiorano Modenese

Sabato 13 e domenica 14 dicembre torna a Fiorano Modenese, come da tradizione, il Natale solidale tra proposte per fare del bene e laboratori creativi e giochi per bambini e ragazzi, proposti dalle associazioni del territorio, nella suggestiva cornice di piazza Ciro Menotti, vestita a festa, con l’albero di Natale, il giardino nordico, il bus di Babbo Natale a due piani, le luminarie e la nuova installazione natalizia di Lunati, dal titolo “Il mondo è nelle tue mani”.

“Il Natale solidale di Fiorano Modenese è uno degli appuntamenti che esprime la vivacità e la bellezza della nostra comunità: anche quest’anno le associazioni del territorio hanno risposto con creatività e generosità, portando in piazza attività, laboratori, giochi e proposte che uniscono divertimento, solidarietà e partecipazione. – sottolinea l’assessora all’Associazionismo, Marilisa Ruini – Vedere così tante realtà collaborare, fianco a fianco, per offrire ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie giornate ricche di valori e di occasioni esprime la capacità di questo territorio di mettere al centro la cura reciproca e il senso di comunità. Ringrazio di cuore tutte le associazioni coinvolte, i volontari, il Comitato Fiorano in Festa e gli uffici comunali per il loro impegno e la loro dedizione. Invito tutte e tutti a partecipare e a vivere insieme questo momento di festa: un Natale che non è solo luci e addobbi, ma soprattutto solidarietà e condivisione.”

Sabato 13 dicembre, il pomeriggio sarà dedicato ai più giovani e alle famiglie: in piazza, dalle 14.30 alle 17 sarà un Natale Free Power con giochi gratuiti a tappe e premi a cura di GET Babele e volontari delle parrocchie, in collaborazione con le associazioni Dimondi Clown, Lumen, Framestorming e Genitori per la Scuola di Fiorano. I bambini e i ragazzi, dagli 8 in su, che desiderano giocare e provare a entrare nella “Magica classifica”, sono attesi alle 14.15 in piazza, dove attraverso una veloce iscrizione e la consegna della scheda di partecipazione, sulla quale raccogliere i punti dei giochi, si darà il via a giochi, al divertimento e alla gara. Alle 17 circa, i 10 partecipanti che avranno raccolto più punti, saranno premiati con fantastici regali. Non mancheranno premi di partecipazione per tutti gli iscritti che riconsegneranno la scheda di partecipazione.

Contemporaneamente, dalle 15 alle 17, per bambini e famiglie ci saranno altre attività ludiche: il laboratorio RiusAmi a cura di Caritas Fiorano e Spezzano, i giochi da tavolo per tutti con Auser Fiorano, il laboratorio di pittura “Aspettando la neve” di Arte e cultura, il set fotografico natalizio a cura di Framestorming e il truccabimbi con giochi per i più piccoli, a cura di Genitori per la scuola.

Sarà possibile gustare una deliziosa merenda proposta da Camper Club e anche popcorn e tisane preparati da Genitori per la Scuola, oltre ad altre specialità degli stand gastronomici presenti, oltre che de “La Sfoglia in piazza”.

Domenica 14 dicembre tra le animazioni del bus di Babbo Natale e gli spettacoli musicali, in piazza Ciro Menotti torna anche il Natale solidale: per tutto il giorno sarà possibile acquistare oggettistica, manufatti e specialità gastronomiche negli stand delle associazioni di volontariato del territorio, per sostenere i loro progetti.

Ci sarà anche la possibilità di fare shopping al mercatino natalizio dell’associazione culturale Talenti, con artigianato e prodotti di qualità. La mattinata sarà anche allietata dal concerto di Natale della banda Flos Frugi, alle ore 10.

Il programma degli eventi in centro a Fiorano è curato dal Comitato Fiorano in Festa, in collaborazione con gli uffici comunali e le associazioni del territorio.

Le iniziative in piazza Ciro Menotti sono tutte gratuite e sostenute da Cesar Ceramiche; AAO Vivai e Azienda agricola Covili hanno allestito l’albero di Natale e il giardino nordico; Smaltochimica l’installazione di Lunati Manufacturing.

Gli appuntamenti natalizi a Fiorano Modenese continuano fino al 6 gennaio 2026. Il programma completo è disponibile sul sito web del Comune: www.fiorano.it.