Natale a Reggio: domenica gli animali della fattoria in piazza Martiri del 7 luglio

Sabato 13 dicembre sarà il Coro San Sebastiano della Polizia locale del Comune di Reggio Emilia ad animare le atmosfere natalizie in città. L’appuntamento è alle ore 18, con musiche della tradizione, sotto l’albero di Natale, chiamato “Desiderio” dai bambini delle scuole reggiane.

Mentre domenica 14, spazio agli animali della fattoria che in piazza Martiri del 7 luglio daranno vita alla mostra delle biodiversità zootecniche “Alla scoperta della biodiversità”, per una giornata dedicata agli animali allevati nelle campagne della nostra regione e alle loro razze tradizionali. Dalle 10 alle 19 sarà possibile visitare liberamente la tensostruttura allestita in piazza che ospiterà: mucche da latte e da carne tipiche del nostro territorio, cavalli e asinelli delle zone di pianura e dell’Appennino, pecore e capre legate alla tradizione dei pascoli, galline delle razze locali, conigli allevati secondo le selezioni regionali. Gli animali saranno presentati in spazi diversi, organizzati come piccole “isole tematiche”, ciascuna accompagnata da pannelli, immagini e spiegazioni semplici, per raccontare la storia e le caratteristiche di ogni razza in modo chiaro e comprensibile a tutti, adulti e bambini. Nel corso della giornata, alle 11.30 e alle 16.30, sono previste anche due dimostrazioni di mungitura, una più tradizionale e una con attrezzature moderne, per mostrare come è cambiato nel tempo il lavoro in stalla.

Nella mattinata di domenica il centro storico sarà attraversato dalla maratona cittadina che ogni anno attira sportivi e amatori da tante parti d’Italia e riempie la città.

MERCATINI DI NATALE – Ricca l’offerta commerciale dei mercati allestiti in città in questi giorni tra artigianato, arte e solidarietà. In piazza San Prospero, fino al 6 gennaio, le tipiche casette di legno propongono prodotti tipici e idee regalo. Tra le casette c’è anche quella di Babbo Natale, con la cassettina delle lettere dove i bambini possono portare la loro letterina (tutti i giorni ore 10–19.30, venerdì e sabato fino alle 20.30). Nei fine settimana – giornate di sabato 13 e domenica 14 dicembre – piazza Prampolini

ospiterà un mercato di artigianato, agroalimentare e prodotti della tradizione.

Solidarietà protagonista con temporary store e botteghe solidali per sostenere progetti di beneficenza e solidarietà portati avanti dalle associazioni di volontariato.

VISITE GUIDATE – Tante nel periodo natalizio le occasioni per scoprire la città e alcune sue curiosità attraverso le visite guidate organizzate da Reggio Emilia Welcome. Domenica 14 dicembre, in occasione della Maratona cittadina, si terrà una passeggiata alla scoperta del cuore di Reggio Emilia, città natale della bandiera Tricolore. L’itinerario attraverserà le principali piazze e vie del centro storico di Reggio Emilia, tra teatri, palazzi storici, basiliche, musei e antichi quartieri, rivelando la ricchezza culturale e architettonica della città. Per info, prenotazioni e pagamenti: www.reggioemiliawelcome.it

BAMBINI E FAMIGLIE – Fino al 6 gennaio bambini e famiglie possono attraversare il centro a bordo del trenino di Babbo Natale, per un tour della città su un mezzo che conserva tutta la magia delle favole (partenza da piazza Martiri del 7 luglio e piazza della Vittoria in orario dalle 9.30–13 e dalle 15–19).

Il vicino Parco del Popolo ospita invece fino al 2 febbraio “Reggio Emilia on ice”, pista di pattinaggio sul ghiaccio aperta tutti i giorni (ore 10–20 nei feriali; 9–22 sabato, domenica, festivi e dal 20 dicembre al 6 gennaio). In alcune fasce orarie saranno presenti in pista anche alcuni maestri di pattinaggio.