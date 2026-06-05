Maranello: centri estivi, i contributi alle famiglie

E’ possibile fare richiesta dei contributi a sostegno della retta per la frequenza dei centri estivi comunali e privati di Maranello che aderiscono al progetto conciliazione vita-lavoro per l’estate 2026. Le richieste vanno inviate entro il 30 giugno.

Si tratta di un contributo fino ad un massimo di 100 euro a settimana, per massimo 3 settimane, ed entro il limite di contributo erogabile pari a 300 euro. Possono accedere al contributo le famiglie di bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni (fino ai 17 in caso di disabilità certificata) residenti nel Comune di Maranello, e con attestazione ISEE 2026 fino a 26.000 euro, i cui genitori siano occupati in attività lavorativa o disoccupati e partecipanti alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di Servizio, ovvero qualora l’altro genitore non risulti occupato in quanto impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento alla presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza. Tutte le informazioni sul sito del Comune di Maranello.