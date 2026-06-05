Calo dell’udito come calo della vista: abbattiamo i pregiudizi

Occhiali per gli occhi, apparecchi acustici per le orecchie: non c’è differenza. Eppure ancora molte persone rinunciano a sentire meglio per motivi sociali, non medici. Cerchiamo di capire il perché.

Il calo dell’udito è uno dei disturbi più diffusi a livello mondiale, eppure resta avvolto in una bolla di imbarazzo. Chi fatica a sentire in una conversazione spesso finge di aver capito, preferisce isolarsi o rinunciare a momenti di socialità piuttosto che ammettere il problema e trovare una soluzione al disagio con un apparecchio acustico. Il team di audioprotesisti dei Centri Acustici Specializzati Ti Ascolto sa bene quanto sia vera e persistente la resistenza che si fa verso un dispositivo acustico.

Il calo dell’udito: un problema diffuso.

L’Italia è il Paese europeo con la percentuale più alta di persone che convivono ogni giorno con un calo dell’udito che limita le conversazioni, riduce le relazioni e, se ignorato nel tempo, può avere conseguenze significative anche sul benessere cognitivo.

Le proiezioni sono chiare: entro il 2050 si stima che tra i 10 e gli 11 milioni di italiani vivranno con un’ipoacusia. Un numero che rende il tema della salute uditiva non più una questione individuale, ma una priorità di salute pubblica.

Anche se il tasso incoraggiante di utilizzo degli apparecchi acustici in Italia — fermo per anni intorno al 20–25% — ha raggiunto oggi il 40%, il dato che deve far riflettere è che il 60% delle persone hanno un problema uditivo e non lo affrontano. Dietro questa percentuale ci sono vite quotidiane segnate da fraintendimenti, fatica, isolamento. E spesso, alla base del ritardo, non c’è l’ignoranza del problema, ma lo stigma. Capiamo di cosa si tratta.

Perché esiste ancora lo stigma degli apparecchi acustici?

Lo stigma nasce da un’associazione culturale radicata: l’apparecchio acustico viene ancora percepito da molti come un simbolo di vecchiaia, di fragilità, di “non essere più quello di prima”. In Italia, come nel territorio modenese dove i Centri Acustici Specializzati Ti Ascolto sono un punto di riferimento per i problemi di udito, questa percezione è particolarmente forte nelle generazioni che hanno vissuto un’epoca in cui la protesi acustica era grande, visibile e tecnologicamente molto lontana dagli strumenti di oggi.

Gli apparecchi acustici si sono evoluti, sono quasi invisibili, connessi al telefono tramite Bluetooth, personalizzabili e adattivi. Alcune persone li indossano senza che nessuno se ne accorga mai. Eppure il pregiudizio persiste — e non lascia spazio alla conversazione.

In realtà decidere di dotarsi di un apparecchio acustico è un segno di sicurezza, è una scelta di cura verso se stessi con benefici assoluti per chi fa parte della propria quotidianità: familiari, amici, colleghi, conoscenti.

I tabù più comuni: quello che quasi nessuno dice ad alta voce ma pensa in silenzio.

Gli audioprotesisti di Ti Ascolto, con Centri Acustici Specializzati presenti a Modena, Reggio Emilia e provincia, ogni giorno si confrontano con chi si oppone all’utilizzo dell’apparecchio acustico, nonostante il test dell’udito confermi un sensibile calo. E conoscono bene i motivi, che le persone faticano a dire, ma che frenano la loro qualità di vita ogni giorno.

“Mi fa sembrare vecchio/a”

Oggi i dispositivi sono quasi invisibili. Al contrario, è l’isolamento causato dal non sentire a far invecchiare precocemente.

“Tutti lo vedranno e mi giudicheranno”

Gli altri notano già le nostre difficoltà. L’apparecchio risolve il problema, non lo mostra. Chiedere di ripetere o far finta di non sentire è molto più imbarazzante di un apparecchio acustico.

“Non ne ho ancora abbastanza bisogno”

Aspettare accelera il declino cognitivo, l’isolamento e il rischio di depressione. Intervenire subito è prevenzione.

“Costa troppo e non funziona”

Il rapporto costo/beneficio è nettamente a favore dei benefici e inoltre sono possibili agevolazioni nei pagamenti o contributi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per gli aventi diritto. Nei nostri centri di Modena, Reggio Emilia e provincia guidiamo il paziente nelle pratiche, senza costi nascosti. Inoltre, garantiamo 30 giorni di prova senza nessun impegno di acquisto.

“Non voglio diventare dipendente da un dispositivo”

Come gli occhiali da vista, l’apparecchio non crea dipendenza, ci si abitua con facilità compensando una funzione ridotta per far riscoprire e risentire il bello della vita.

“Non lo dico in famiglia per non preoccupare”

Nascondere il problema, isola da cene e telefonate. Condividere e risolvere la difficoltà è un atto d’amore e rispetto verso i propri cari. Ma soprattutto verso se stessi.

“Con l’età è normale, non c’è niente da fare”

Anche se comune, subire passivamente la perdita uditiva significa rinunciare a vivere bene, quando invece si può intervenire.

Come affrontiamo il tema nei nostri centri.

Nei nostri 8 centri acustici di Modena, Reggio Emilia e provincia, lavoriamo ogni giorno con persone che arrivano con dubbi, timori e spesso anni di attesa alle spalle. Il nostro primo approccio è semplice: ascolto – prima di tutto – empatia e tempo, per spiegare, capire e capirsi.



Ogni controllo dell’udito è un momento privato, senza giudizio. Ogni consiglio è personalizzato al profilo uditivo, alle esigenze della vita quotidiana e alle preferenze estetiche di chi abbiamo di fronte. Non esistono soluzioni uguali per tutti — esistono soluzioni giuste per ciascuno.

Per noi il passo più difficile non è tecnico, è emotivo. Una volta superato, tutto il resto diventa semplice.

Se percepisci un calo di udito o se qualcuno vicino a te ne soffre, prendi un appuntamento, non costa nulla. Chi si è rivolto a noi, spesso ci dice la stessa cosa “Avrei dovuto farlo prima!” E come diciamo sempre noi “Non è mai troppo tardi, non è mai troppo presto”.

Il confronto con gli occhiali: un paragone che cambia la prospettiva.

Proviamo a immaginare una società in cui portare gli occhiali fosse considerato imbarazzante — in cui le persone preferissero guidare con difficoltà o perdere i dettagli di un volto piuttosto che indossarli. Sembra assurdo, eppure è esattamente la logica che ancora oggi coinvolge gli apparecchi acustici.

Entrambi compensano una riduzione sensoriale. Entrambi migliorano la qualità della vita in modo misurabile. La differenza? Gli occhiali hanno perso il loro stigma da decenni, mentre l’udito è ancora in attesa. Conviene non perdere tempo, perché la vita vale la pena sentirla tutta.