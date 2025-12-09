Luigi Garlando a Cavriago: una giornata tra libri e sport

Il Multiplo centro cultura di Cavriago si prepara ad accogliere un ospite d’eccezione: Luigi Garlando, una delle firme più note del giornalismo sportivo italiano e prolifico scrittore di libri per ragazzi. L’autore di successi come Per questo mi chiamo Giovanni e L’estate che conobbi il Che (Premio Strega Ragazzi e Ragazze) sarà protagonista di una giornata interamente dedicata all’incontro tra sport e letteratura.

L’iniziativa, organizzata dal Multiplo grazie al finanziamento del CEPELL – Centro per il Libro e la Lettura, celebra la duplice anima creativa di Garlando, capace di intervistare icone sportive sulle pagine della Gazzetta dello Sport e, allo stesso tempo, di avvicinare intere generazioni di bambini e bambine alla lettura con saghe come Gol!.

Alla mattina, Garlando incontrerà gli alunni dell’Istituto Comprensivo Don Dossetti presso il Multisala Novecento in un appuntamento riservato e dedicato all’importanza della lettura e dei valori sportivi. “Iniziative come questa rafforzano la nostra idea di comunità educante, in cui scuola, cultura e territorio collaborano per far crescere passioni, pensiero critico e partecipazione” afferma l’assessora alla cultura e alla comunità educante Martina Zecchetti. “Nei libri di Luigi Garlando si ritrovano pienamente tutti questi valori, motivo per cui siamo molto contenti di poterlo accogliere a Cavriago e di offrire ai ragazzi e alle ragazze delle nostre scuole l’opportunità di incontrarlo.”

L’incontro principale, aperto a tutti con ingresso libero, si terrà giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 17:30 presso il Multiplo centro cultura.

L’occasione sarà l’opportunità per esplorare la carriera poliedrica dell’autore, con un focus sul suo ultimo libro, Sandro libera tutti (Rizzoli), un ritratto intimo di Sandro Pertini, che racconta la lezione di umanità di un ragazzo eccezionale che ha fatto la storia del Novecento italiano. L’incontro, moderato da Cristina Spallanzani di Associazione Punto e a Capo e dal gruppo di lettura Avamposto Bookworms, vedrà una significativa partecipazione del mondo sportivo locale. Saranno presenti allenatori, genitori e atleti dell’ASD Celtic Pratina e di altre società sportive di Cavriago, unendo idealmente il mondo delle pagine a quello del campo da gioco.

“Siamo lieti di ospitare nel nostro centro culturale un giornalista di grande rilievo come Luigi Garlando” afferma il Vicesindaco di Cavriago Matteo Franzoni. “Attraverso i suoi libri riesce a coinvolgere il pubblico più giovane, trasmettendo il valore dello sport e affrontando al tempo stesso temi complessi, come la lotta alla mafia e l’importanza dell’impegno civile. Non nascondo che mi è particolarmente caro il suo ultimo libro Sandro libera tutti, dedicato a Sandro Pertini, figura che è per tutti noi un simbolo di resistenza, integrità, dedizione agli ideali più alti. Ma anche di simpatia e vicinanza alla gente comune. Un bell’esempio per i giovani, ma anche per noi più adulti”.