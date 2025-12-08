lunedì, 8 Dicembre 2025
‘Il Gattopardo, una storia incredibile’ di e con Francesco Piccolo, in scena al Teatro Duse di Bologna

AppuntamentiBologna
Nell’ambito del ciclo DUSEoltre, per i 70 anni della casa editrice Feltrinelli, giovedì 11 dicembre (ore 21) al Teatro Duse di Bologna, lo sceneggiatore e Premio Strega Francesco Piccolo racconta ‘Il Gattopardo, una storia incredibile’.

Dal palco, Piccolo accompagnerà il pubblico alla scoperta dell’affascinante e travagliata vicenda del celeberrimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, pubblicato postumo nel 1958 da Feltrinelli. In questa lettura teatrale, lo scrittore svelerà i retroscena di una delle vicende editoriali più affascinanti della storia, dai numerosi rifiuti alle accuse di reazionarismo, fino al grandissimo successo di pubblico e alla discussa trasposizione per il cinema. Un monologo, appassionante e divertente, su un momento irripetibile della cultura italiana. Ad arricchire il racconto, la proiezione di alcune scene dell’omonimo film diretto da Luchino Visconti, altrettanto iconico e controverso, a dimostrazione del legame fortissimo tra il libro e il film, segnato anch’esso da un destino difficile ma divenuto poi un classico imprescindibile della cinematografia internazionale.

Lo spettacolo è prodotto da Savà Produzioni Creative in collaborazione con Feltrinelli che, nel febbraio 2025, ha pubblicato una nuova edizione del libro con una copertina inedita, rinnovando la veste di un classico che resiste al tempo e lo attraversa…

