Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 8 dicembre 2025

Cielo in prevalenza sereno. Possibili locali foschie o banchi di nebbia sulle zone di pianura occidentali nelle prime ore del mattino, in rapido dissolvimento. Nella sera-notte formazione di foschie dense o banchi di nebbia sulle zone di pianura centro-occidentali, in particolare in prossimità del Po.

Temperature pressoché stazionarie. Minime attorno a 2/3 gradi sulle zone di pianura emiliane, localmente prossime a zero gradi in aree aperte di campagna, e 4/5 gradi lungo la fascia costiera. Massime comprese tra 10 e 12 gradi. Venti deboli di direzione variabile in pianura, settentrionali sui rilievi. Mare quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)

















Redazione 1

