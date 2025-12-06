Un impegno concreto per la sostenibilità. Cersaie ottiene da Bureau Veritas la certificazione ISO 20121

Giovedì a Bologna, presso la sede di BolognaFiere, Bureau Veritas Italia (Organismo di certificazione internazionale) ha formalmente conferito a “Cersaie” la certificazione ISO 20121:2024 – “Event sustainability management systems – Requirements with guidance for use”. Il certificato, consegnato da Roberta Prati (Certification Director) e da Antonella Fabbri (Senior Large Client Manager, Divisione Certificazione) è stato ritirato dal Direttore di Confindustria Ceramica Armando Cafiero. Alla consegna erano presenti anche il Direttore Generale di BolognaFiere Antonio Bruzzone, Angelo Dall’Aglio (Executive Manager CERSAIE), Simone Mosconi (Confindustria Ceramica – Responsabile del Sistema di Gestione ISO 20121), Claudio Pellizzari (Artea).

La norma ISO 20121, sviluppata dall’International Organization for Standardization (ISO), stabilisce i requisiti gestionali che un’organizzazione deve adottare per garantire e dimostrare la sostenibilità di un evento.

Fin dalle fasi di pianificazione dell’edizione 2025, l’Organizzazione di Cersaie ha scelto di adottare volontariamente un “Sistema di gestione sostenibile” per integrare e formalizzare le numerose azioni positive già intraprese nel corso degli anni.

Questo riconoscimento conferma l’efficacia delle politiche adottate e rafforza il nostro impegno per garantire una manifestazione sempre più punto di riferimento globale per il settore ed esempio di eccellenza e sostenibilità operativa.

La certificazione ISO 20121:2024 rappresenta un valore aggiunto per tutti i nostri stakeholder, partner e partecipanti, e ci spinge a proseguire con determinazione sulla strada dell’innovazione responsabile.

A conferma dell’impegno è in corso la valutazione delle performance di sostenibilità dell’edizione appena conclusa; gli esiti saranno comunicati in modo trasparente ed utilizzati per migliorare ulteriormente le prestazioni delle future edizioni della fiera.

«Questo risultato valorizza il lavoro di tutti noi che ci impegniamo per l’organizzazione di Cersaie e rappresenta un sicuro stimolo per continuare a migliorarci.» – ha dichiarato Armando Cafiero, Direttore Generale di Confindustria Ceramica. «La certificazione ISO 20121 non è solo il riconoscimento che le attività di pianificazione, progettazione e realizzazione della manifestazione sono strutturate con un metodo di lavoro verificato, ma la testimonianza concreta di come la responsabilità sociale, ambientale ed economica – che portiamo avanti insieme alle nostre aziende associate – trovi applicazione in tutte le fasi e le attività di Cersaie.».

Come ricordato da Roberta Prati, Certification Director in Bureau Veritas Italia: «Quando si radunano 95.000 persone, come nel caso di Cersaie, è fondamentale porre la massima attenzione alla sicurezza e all’impatto sociale ed ambientale dei convenuti. Noi di Bureau Veritas siamo orgogliosi di valorizzare – con i nostri audit di certificazione – l’impegno delle organizzazioni che scelgono la ISO 20121 come biglietto da visita per presentarsi agli stakeholder, coinvolgendoli nel proprio approccio alla sostenibilità.»

«La certificazione ottenuta da Cersaie per BolognaFiere rappresenta un passo avanti decisivo nel modo in cui concepiamo e realizziamo le manifestazioni» – ha dichiarato Antonio Bruzzone, Ceo di BolognaFiere. – «Cersaie dimostra quanto la sostenibilità sia ormai un elemento centrale dell’esperienza fieristica e un valore atteso da espositori, buyer e stakeholder internazionali. Il percorso costruito insieme a Confindustria Ceramica rafforza un modello che unisce qualità, responsabilità e innovazione, generando benefici concreti per l’intero comparto. Continueremo a investire in processi capaci di creare impatti positivi e misurabili, elevando ulteriormente gli standard delle nostre fiere».