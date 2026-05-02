Reggio Emilia: botte e minacce alla moglie, 65enne denunciato e divieto di avvicinamento

Una donna di Reggio Emilia ha subito aggressioni fisiche e psicologiche ripetute dal marito 65enne, che in più occasioni l‘ha vessata, minacciata di morte e aggredita anche davanti al figlio minore. Gli episodi hanno incluso violenze gravi, come colpi, graffi, morsi e minacce mimando il gesto del taglio alla gola. Dopo una deposizione sofferta della vittima, i carabinieri hanno denunciato l’uomo alla Procura di Reggio Emilia per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

A seguito delle indagini, la Procura ha ottenuto dal GIP l’applicazione di misure cautelari: allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinarsi alla moglie, ai figli e ai luoghi da loro frequentati, mantenendo una distanza di almeno 1000 metri, e obbligo di indossare un braccialetto elettronico. Le violenze descritte comprendono un’aggressione avvenuta a febbraio, durante la quale l’uomo ha colpito la moglie con una testata, graffiandole un braccio per sottrarle il telefono cellulare e provocandole lesioni giudicate guaribili in quattro giorni. I carabinieri hanno eseguito il provvedimento cautelare e le indagini preliminari proseguiranno per accertare la piena responsabilità dell’indagato.