Mercoledì al Teatro Celebrazioni di Bologna Vincenzo Schettini con ‘La fisica che ci piace’

Il palcoscenico che si trasforma in un’aula scolastica, uno show che è una vera e propria lezione didattica, un professore diventato noto al grande pubblico perché ha reso la fisica accessibile e stimolante. Dopo il successo della scorsa stagione, mercoledì 6 maggio alle 21.00, torna al Teatro Celebrazioni di Bologna Vincenzo Schettini con La fisica che ci piace, lo spettacolo che ha conquistato decine di migliaia di persone in tutta Italia.

Partendo da concetti di fisica riconducibili all’esperienza comune, Schettini guida gli spettatori a riflettere sul senso della vita, le emozioni e il potenziale che ognuno custodisce dentro di sé. Tra esperimenti dal vivo e suggestioni, il pubblico verrà coinvolto in un’esperienza teatrale unica e immersiva: un’occasione per esplorare da vicino, e in modo del tutto inedito, l’universo di questa materia.

Il professore di fisica più popolare del web ha saputo coniugare competenza scientifica e una simpatia travolgente, costruendo una community da milioni di follower su Instagram, Facebook, YouTube e TikTok. Dal 2017, anno in cui il suo primo video è diventato virale, si è affermato come un punto di riferimento per studenti, genitori, insegnanti e amanti della materia, raggiungendo una platea multigenerazionale e offrendo spunti che risuonano nella vita quotidiana.

La fisica che ci piace è una produzione Paolo Ruffini con Vera Produzione.

Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it