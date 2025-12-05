venerdì, 5 Dicembre 2025
Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 6 dicembre 2025

Meteo
Tempo di lettura Less than 1 min.
Transito di nuvolosità medio-alta durante il corso della giornata; riduzioni di visibilità, per foschie o nebbie nelle ore più fredde in parziale sollevamento dalla tarda mattinata. La visibilità ridotta sarà più consistente sulle pianure a ridosso del Po.

Temperature in lieve diminuzione nei valori minimi, specie in pianura, laddove si attesteranno tra i 1 e 4 gradi, valori superiori, attorno ai 7 gradi, attesi sulla costa riminese; massime senza particolari variazioni comprese tra i 9/12 gradi, lievemente inferiori nella pianura piacentina. Venti prevalentemente deboli dai quadranti occidentali, con modesti rinforzi sul mare. Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo in mattinata ma con moto ondoso in attenuazione successivamente.

(Arpae)

















Redazione 1

