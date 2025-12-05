venerdì, 5 Dicembre 2025
Falso account: la Polizia di Stato di Carpi denuncia due uomini

La Polizia di Stato di Carpi ha denunciato due cittadini italiani, di 32 e 48 anni, ritenuti responsabili del reato di sostituzione di persona nell’ambito di una articolata attività fraudolenta online.

I due individui avevano creato un falso account su un portale specializzato, proponendo la vendita di veicoli industriali e utilizzando indebitamente i dati di una ditta operante nel settore.

I titolari dell’azienda, insospettiti dalle numerose chiamate ricevute per ottenere chiarimenti su annunci mai pubblicati, hanno verificato che ignoti avevano attivato un contratto per l’emissione di fatture a loro nome, indicando IBAN riferiti a conti correnti a loro del tutto estranei.

Gli agenti della Sezione Anticrimine del Commissariato di Carpi, a seguito di una puntuale e capillare attività investigativa, sono risaliti ai numerosi acquirenti che, da diverse regioni d’Italia, avevano avuto contatti con i truffatori. Questi ultimi avevano emesso, in maniera illecita, fatture intestate alla società legittima per un importo complessivo di circa 50.000 euro.

I successivi accertamenti bancari hanno consentito di identificare gli autori del raggiro, entrambi già gravati da precedenti specifici.

 

















