Biglietto d’oro al Cinema Modernissimo di Bologna, la dichiarazione dell’assessore Daniele Del Pozzo

BolognaCinema
Tempo di lettura Less than 1 min.

La sala della Cineteca di Bologna si conferma la monosala che ha venduto più biglietti in Italia

“Come Comune di Bologna siamo particolarmente felici e orgogliosi del nuovo riconoscimento ottenuto dalla nostra Cineteca con il Biglietto d’Oro per la programmazione al Modernissimo.

Alla Cineteca, al suo Direttore e al suo personale, va il nostro più sincero ringraziamento per la lungimiranza, la competenza e la tenacia con cui hanno saputo condurre un’azione pienamente riuscita di recupero e rilancio culturale di uno spazio storico della città.
Il Biglietto d’oro ha però anche un forte valore simbolico che ha a che vedere direttamente con il pubblico e la sua partecipazione; un ringraziamento speciale va quindi alla cittadinanza che con la sua presenza in sala ha contribuito a sostenere il successo di un esperimento culturale, coraggioso quanto necessario, rendendo tangibile il legame tra il cinema – arte popolare nella sua accezione più alta – e la sua platea”.

















