Dal 1° dicembre scatta nel reggiano la consueta sospensione invernale del Giroverde

Dal 1° dicembre sino al 28 febbraio scatta la consueta sospensione invernale del Giroverde, conforme a quanto deciso dal Consiglio d’ambito di ATERSIR (Delibera n.25 del 26/04/2016). Sono interessati al provvedimento i Comuni gestiti da Iren. Dal 1° marzo 2026 il Giroverde riprenderà con le consuete modalità.

Durante il periodo di sospensione del Giroverde sarà comunque possibile conferire sfalci d’erba e potature recandosi presso i Centri di Raccolta.

È possibile conoscere giorni e orari dei Centri di Raccolta attraverso l’app Iren Ambiente per lo smartphone o visitando il portale servizi.irenambiente.it.

Gli utenti che hanno l’app Iren Ambiente verranno inoltre informati circa le raccolte straordinarie durante la pausa invernale previste nel proprio territorio; le stesse informazioni si possono reperire anche presso gli uffici del proprio Comune.

La stagione autunnale e la pausa vegetativa invernale offrono l’occasione per praticare attivamente il compostaggio domestico, facile da realizzare anche nel giardino di casa. È sufficiente una compostiera collocata in un angolo del giardino; la si può anche autocostruire con materiali di recupero. Sul sito http://servizi.irenambiente.it – sezione opuscoli informativi – si possono reperire informazioni utili e scaricare una utile GUIDA AL COMPOSTAGGIO. Ai cittadini che lo praticano e che presentano la relativa autodichiarazione (scaricabile dal suddetto sito) è riconosciuto uno sconto sulla parte variabile della tariffa rifiuti.