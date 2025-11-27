In casa oltre mezzo chilo di cocaina, 50enne arrestato a Carpi

Il 24 novembre, a seguito di un mirato servizio perlustrativo nel centro storico di Carpi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia e della Stazione, hanno tratto in arresto un uomo di 50 anni, già noto per precedenti di polizia analoghi, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata avviata a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini che avevano notato movimenti sospetti nei pressi di un’attività commerciale.

Il controllo dell’indagato, avvenuto all’interno di un minimarket, ha portato al rinvenimento di due involucri contenenti sostanza stupefacente, del tipo cocaina. La successiva perquisizione presso la sua abitazione ha consentito poi di recuperare ulteriori 751 dosi confezionate, per un peso complessivo di oltre mezzo chilo di cocaina, insieme a un bilancino di precisione, un telefono cellulare e denaro contante, ritenuto provento dell’attività illecita.

L’arrestato veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Modena, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Oggi, a seguito dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare in carcere.

L’attività si inserisce nel più ampio quadro dei servizi di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e testimonia il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nella tutela della sicurezza pubblica e nel controllo capillare del territorio, in particolar modo all’interno del centro storico, cuore sociale della vita sociale ed economico della città, volto a prevenire e reprimere ogni forma di illegalità, a beneficio della collettività, tra cui lo spaccio di sostanze stupefacenti.