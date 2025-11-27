giovedì, 27 Novembre 2025
Comune di Cavriago e AUSL in supporto ai neogenitori

Cavriago
Tempo di lettura 1 min.
Sabato 29 novembre alle ore 10.00 arriva al Multiplo la dottoressa Lisa Melandri, pediatra del Settore Salute Infanzia dell’AUSL di Reggio Emilia, per l’incontro della rassegna “Genitori in corso” dal titolo “I momenti sensibili: le prime tappe dello sviluppo psicomotorio. Mettersi in ascolto dei bisogni dei bambini, senza ansia da prestazione.”

Nella crescita di un bambino (e della sua famiglia) si avvicendano momenti di regressione seguiti da fasi di accrescimento che riguardano non solo la componente fisica e motoria, ma coinvolgono profondamente anche la crescita emotiva e relazionale. In questo incontro si osserveranno alcuni di questi momenti per riflettere insieme sull’importanza del ruolo di adulti in questi passaggi delicati e sensibili.

La Dott.ssa Lisa Melandri è Pediatra di Comunita’ presso l’AUSL di Reggio Emilia, dove svolge attività di promozione della salute, ha lavorato presso i Punti Nascita della provincia sviluppando una passione per le tematiche legate al comportamento neonatale, alla genitorialità con particolare interesse per gli aspetti comunicativi nella relazione. Collabora con le Biblioteche di zona e con i Centri per Le famiglie negli incontri preparto. Porta avanti il programma Nazionale Nati Per Leggere, come membro dell’Osservatorio Nazionale e della Giuria del Premio Nati per Leggere.

 

















