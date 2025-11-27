giovedì, 27 Novembre 2025
Auto a fuoco nella notte a Cadelbosco Sopra

Bassa reggianaCadelbosco SopraCronacaReggio Emilia
Incendio di un’autovettura la scorsa notte poco prima delle 4:00 a Cadelbosco Sopra in via Dante Alighieri. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco assieme ai carabinieri di Castelnovo Sotto. Le fiamme hanno danneggiato completamente l’autovettura, una BMW 530 in uso ad un 23enne reggiano. Non si escludono origini dolose.

















Redazione 1

