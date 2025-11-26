Cina, Changchun ospiterà le Universiadi invernali del 2027

giovedì, 27 Novembre 2025
Top news by Italpress
Tempo di lettura Less than 1 min.
CHANGCHUN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Mercoledì, la Federazione Internazionale dello Sport Universitario (FISU) ha annunciato che Changchun, capoluogo della provincia cinese nordorientale di Jilin, ospiterà la 33esima edizione delle Universiadi invernali nel 2027.

Si tratta della seconda volta che la Cina organizza questo evento biennale, dopo Harbin nel 2009, e rappresenta un altro importante evento internazionale di sport invernali nel Paese, dopo le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 e i Giochi asiatici invernali del 2025 a Harbin.

La 33esima edizione delle Universiadi invernali si terrà dal 15 al 25 gennaio 2027.
(ITALPRESS).
