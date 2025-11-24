Albanese irregolare in Italia, arrestato per tentato furto in abitazione ad Imola

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola hanno arrestato un 40enne albanese, domiciliato a Castel Volturno, senza fissa dimora, irregolare in Italia e già destinatario di un decreto di espulsione, per tentato furto in abitazione in concorso.

L’arresto è stato eseguito durante un intervento dei Carabinieri, accorsi nell’abitazione di un cittadino per verificare la presenza di un estraneo vestito di scuro e con una torcia in mano, che era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza installate dentro e collegate a un fumogeno che si sarebbe attivato per confondere il malintenzionato e costringerlo alla fuga. “Affumicato” dal dispositivo di sicurezza che è atossico per proteggere l’incolumità degli intrusi, il soggetto è fuggito.

All’arrivo dei Carabinieri, un uomo corrispondete alla descrizione del malintenzionato, è salito a bordo di una Dacia Sandero parcheggiata in zona ed è partito a tutta velocità, con due passeggeri a bordo. Inseguito dai Carabinieri, l’automobilista in fuga è riuscito a dileguarsi per una decina di chilometri. All’altezza di via Malsicura, il conducente è stato costretto a fermarsi, i due passeggeri sono scesi velocemente e sono fuggiti a piedi per i campi, mentre lui è stato raggiunto dai Carabinieri, identificato nel 40enne albanese e arrestato. All’interno dell’automobile che aveva noleggiato, i Carabinieri hanno trovato dei passamontagna e diversi arnesi da scasso, verosimilmente utilizzati per forzare una finestra ed entrare nell’abitazione da cui era scattato l’allarme che li aveva messi in fuga.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il presunto responsabile arrestato dai Carabinieri è stato accompagnato in Tribunale ove il Giudice ha convalidato l’arresto e nei confronti del 40enne è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Castel Volturno (CE) con permanenza notturna in casa.