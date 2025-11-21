venerdì, 21 Novembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaTir contromano in A1 a Pian del Voglio. Per il conducente si...





Tir contromano in A1 a Pian del Voglio. Per il conducente si va verso la revoca della patente

BolognaCronacaIn evidenza Bologna
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

La Polizia di Stato di Bologna ha sanzionato un soggetto straniero alla guida di un autoarticolato che ha percorso un tratto di autostrada contromano. Nello specifico, nella giornata del 7 novembre scorso, il Centro Operativo Polizia Stradale di Firenze (COPS), insieme alla Sala Radio di Autostrade Per l’Italia di Firenze, ha segnalato alle pattuglie della Sottosezione di Pian del Voglio (BO) la presenza di un mezzo pesante che aveva imboccato contromano lo svincolo autostradale di Pian del Voglio, immettendosi nella carreggiata “nord”, direzione Bologna, percorrendola contromano per un chilometro e mezzo.

Le pattuglie, intervenute in regime di safety car per rallentare il traffico, hanno intercettato il mezzo pesante poco prima della galleria “Sospara”, fermandolo in totale sicurezza e senza che si verificassero incidenti.

Al conducente, un soggetto straniero dipendente di un’azienda di autotrasporti che stava effettuando un trasporto di materiale ferroso, è stata contestata la violazione prevista dall’art. 176 del CdS per guida contromano in autostrada, con la segnalazione per la revoca della patente di guida, già inviata al Prefetto di Bologna, che determinerà l’entità della sanzione amministrativa che potrebbe anche superare gli 8.000 euro. Sul mezzo pesante, infine, è stato disposto il fermo amministrativo di tre mesi.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.