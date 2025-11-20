venerdì, 21 Novembre 2025
L’occupazione abusiva a Ravarino “non ha interessato le strutture del Circolo Arci Uisp”

Bassa modeneseCronacaRavarino
In merito alle notizie apparse sulla stampa locale riguardanti un’occupazione abusiva, il Circolo Arci Uisp di Ravarino precisa che l’episodio non ha interessato le proprie strutture, bensì gli spazi della Polisportiva Calcio situati alle spalle della gradinata del campo principale.

“Riteniamo necessario chiarire questo aspetto – spiega Luciano Salvi Presidente del Circolo Arci Uisp di Ravarino – per evitare un ingiusto allarmismo che potrebbe danneggiare il nostro circolo, luogo di aggregazione sociale che ogni giorno accoglie decine di persone, in particolare bambini e ragazzi.

Il Circolo Arci Uisp di Ravarino è, infatti, frequentato quotidianamente da molti minori che nel pomeriggio partecipano alle attività sportive di danza, pallamano, pugilato e karate. Nelle ore serali proseguono le attività per i maggiorenni. Il circolo è aperto tutti i giorni dal pomeriggio fino a mezzanotte e rappresenta un punto di riferimento importante per la comunità di Ravarino.

Desideriamo quindi rassicurare le famiglie che il nostro circolo rimane un luogo sicuro e accogliente per tutti i ragazzi e le ragazze che lo frequentano”.

 

















