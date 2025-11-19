San Martino Spino: lezione gratuita di autodifesa in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne

Nella frazione di San Martino Spino, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Comune di Mirandola offre a tutte le donne del territorio e dei dintorni la possibilità di partecipare a una lezione gratuita di autodifesa. La lezione si svolgerà Martedì 25 Novembre, dalle 18.45 alle 19.45, e sarà tenuta dagli stessi istruttori del Corso di autodifesa femminile di Mirandola, Nicoletta Magnoni e Dino Ghelli, professionisti esperti e qualificati nella formazione alla sicurezza personale.

La lezione, gratuita e aperta a tutte le donne, rappresenta un’occasione per acquisire strumenti pratici di autodifesa, aumentare la consapevolezza dei propri spazi di sicurezza e promuovere una cultura della prevenzione e del rispetto. L’evento si inserisce nel quadro delle iniziative del Comune di Mirandola dedicate alla sensibilizzazione al tema del contrasto di ogni violenza di genere.

Lisa Secchia (Assessore alle Pari Opportunità): “Con questa iniziativa vogliamo offrire alle donne l’opportunità di conoscere da vicino la professionalità dei maestri Dino e Nicoletta e di cogliere appieno il valore del progetto, anche per chi — per partecipare al corso gratuito organizzato a Mirandola — deve compiere un piccolo sforzo in più, spostandosi dal proprio centro abitato. Il nostro obiettivo è mettere a disposizione delle donne del territorio strumenti concreti per sentirsi più sicure: un gesto semplice, ma significativo, di vicinanza e attenzione. La Giornata contro la violenza sulle donne ci ricorda quanto sia importante continuare a promuovere consapevolezza, prevenzione e autodifesa, per costruire insieme una comunità più forte e solidale.”