Tre feriti in un incidente stradale ad Albinea

Un grave incidente stradale si è verificato in via Matteotti, ad Albinea, causando il ferimento di tre persone. Tra queste, una persona è rimasta intrappolata nel veicolo ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia per estrarla dalle lamiere ed il successivo trasporto in elisoccorso all’ospedale di Baggiovara per ricevere cure urgenti. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale dell’Unione Colline Matildiche e i Carabinieri della stazione di Albinea per effettuare i rilievi necessari e gestire la viabilità durante l’emergenza.