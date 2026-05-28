L’uomo che cammina”, all’Eremo della Pietra la presentazione della nuova guida della Via Matildica con Miriam Giovanzana

Si arricchisce di una presenza di rilievo nazionale l’anteprima della IX edizione de “L’uomo che cammina”, il NonFestival tra sacro e natura che sabato 30 maggio aprirà il proprio percorso culturale all’Eremo della Pietra di Bismantova.

All’incontro dedicato alla presentazione della nuova guida della Via Matildica del Volto Santo parteciperà infatti anche Miriam Giovanzana, giornalista, scrittrice e direttrice editoriale di “Terre di mezzo”, casa editrice di riferimento nazionale per il mondo dei cammini e del turismo lento. Giovanzana, tra i fondatori della rivista e del progetto editoriale “Terre di mezzo”, da anni si occupa di pellegrinaggi, percorsi a piedi e cultura del viaggio lento, ed è autrice di numerose pubblicazioni dedicate ai cammini, tra cui quelle sul Cammino di Santiago.

L’appuntamento è in programma sabato alle ore 18 al Centro Laudato Si’ dell’Eremo della Pietra di Bismantova, a Castelnovo Monti, con il titolo “La Via Matildica del Volto Santo: la nuova guida”.

Insieme a Miriam Giovanzana interverranno Don Giordano Goccini, Lorenzo Campani, Giuliano Cervi, Clementina Santi, Alessandra Curotti e Giorgio Galli, autore e co-autori della guida dedicata al grande itinerario che collega Mantova a Lucca attraversando i territori matildici di Lombardia, Emilia e Toscana.

L’incontro rappresenta una significativa anteprima de “L’uomo che cammina”, il NonFestival nato attorno alla Pietra di Bismantova e cresciuto negli anni come spazio di riflessione e confronto sui temi del cammino, della spiritualità, della natura e della cultura dei territori.

La Via Matildica del Volto Santo è oggi uno dei più importanti cammini dell’Italia centro-settentrionale, capace di unire paesaggio, storia e spiritualità lungo quasi 300 chilometri di percorso.

Per informazioni sul cammino è possibile consultare il sito della Via Matildica del Volto Santo (www.viamatildica.it), mentre il programma del festival è disponibile sul sito de L’uomo che cammina (www.uomochecammina.it).