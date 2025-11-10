lunedì, 10 Novembre 2025
Matteo Garrone premiato al Reggio Film Festival, mercoledì a Cavriago

CavriagoCinemaReggio Emilia
Mercoledì 12 novembre alle ore 21 il regista e sceneggiatore Matteo Garrone sarà ospite del Reggio Film Festival: alla Multisala Novecento di Cavriago sarà protagonista dell’incontro/masterclass Dalla parte del proibito e riceverà la Targa Zavattini.

A seguire, proiezione di cortometraggi internazionali (uno in prima visione italiana, due in prima visione europea) che provengono da Croazia, Francia, Canada, Ungheria, Irlanda, Stati Uniti d’America, Polonia, Svizzera e Colombia.

Ingresso libero e gratuito.

Info sul Reggio Film Festival e programma dettagliato: http://www.reggiofilmfestival.it/.

 

















