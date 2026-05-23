Sasso Marconi: incendio in una attività di autodemolizioni

Oggi, sabato 23 maggio, introno alle 15:30, due squadre dei Vigili del Fuoco, affiancate dal Funzionario di guardia del Comando di Bologna, sono intervenute per spegnere un incendio scoppiato all’interno di un‘attività di autodemolizioni a Sasso Marconi. Gli operatori hanno lavorato intensamente per estinguere le fiamme e garantire la messa in sicurezza dell‘area coinvolta.
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