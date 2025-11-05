mercoledì, 5 Novembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaReggio Emilia, cacciatore si ferisce ad un piede: non è grave





Reggio Emilia, cacciatore si ferisce ad un piede: non è grave

CronacaReggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Poco dopo le ore 10:30 di questa mattina, i Carabinieri della Stazione di Reggio Emilia  sono intervenuti in Via Lasagni, a seguito della segnalazione di una persona ferita da arma da fuoco ad un piede. Sul posto i militari hanno accertato che si trattava di un incidente di caccia.

Un pensionato di 85 anni, in possesso di regolare porto d’armi, si è accidentalmente ferito a un piede con il proprio fucile. L’infortunio è risultato non essere di grave entità. L’uomo è stato immediatamente trasportato in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione e non è in pericolo di vita. I Carabinieri hanno avviato gli accertamenti e le verifiche di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.