Reggio Emilia, cacciatore si ferisce ad un piede: non è grave

Poco dopo le ore 10:30 di questa mattina, i Carabinieri della Stazione di Reggio Emilia sono intervenuti in Via Lasagni, a seguito della segnalazione di una persona ferita da arma da fuoco ad un piede. Sul posto i militari hanno accertato che si trattava di un incidente di caccia.

Un pensionato di 85 anni, in possesso di regolare porto d’armi, si è accidentalmente ferito a un piede con il proprio fucile. L’infortunio è risultato non essere di grave entità. L’uomo è stato immediatamente trasportato in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione e non è in pericolo di vita. I Carabinieri hanno avviato gli accertamenti e le verifiche di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.