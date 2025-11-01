Auto ribaltata dopo l’attraversamento della careggiata di un animale selvatico: cinque giovani feriti

Poco dopo la mezzanotte e mezza di oggi, i Carabinieri della Stazione di Scandiano sono intervenuti in Via Oliveto di Albinea a seguito di una segnalazione del personale del 118 riguardante un incidente stradale con auto ribaltata. Giunti sul posto, i militari hanno accertato che il conducente dell’autovettura, un giovane di 21 anni residente a Montecchio Emilia, aveva perso il controllo del mezzo a causa all’attraversamento improvviso della carreggiata da parte di un animale selvatico.

Nell’impatto, tutti e cinque gli occupanti del veicolo hanno riportato ferite lievi. Oltre al conducente, sono rimasti feriti: un 22enne, un 21enne e un 26enne, tutti residenti a Reggio Emilia, una 23enne, residente a Forlì. Tutti i feriti sono stati immediatamente trasportati presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Reggio Emilia per le cure del caso e, fortunatamente, le loro condizioni non destano preoccupazione. I Carabinieri di Scandiano hanno proceduto ai rilievi di rito per la ricostruzione della dinamica dell’incidente.