Commemorazione dei defunti, nei cimiteri reggiani orari di visita ampliati

In occasione della festa di tutti i Santi e della commemorazione dei defunti, nelle giornate da sabato 1 novembre a domenica 2 tutti i cimiteri del Comune di Reggio Emilia osserveranno l’orario di visita continuato, ovvero dalle 8 alle 17.

Inoltre, nelle due giornate la Polizia locale di Reggio Emilia potenzierà la vigilanza nelle zone interessata da maggior flusso di visitatori.

Domenica 2 novembre, giornata dedicata ai defunti, all’interno del cimitero Monumentale e in quello di Coviolo saranno celebrate le funzioni religiose. Entrambe le liturgie sono in programma alle ore 15.30, per il cimitero Monumentale la santa messa sarà celebrata da monsignor Giacomo Morandi vescovo di Reggio Emilia e Guastalla, mentre a Coviolo sarà Giovanni Rossi, vicario generale della diocesi a celebrare la funzione.

Il valore storico culturale del patrimonio cimiteriale reggiano è stato riconosciuto anche dalla Regione che ha individuato il Monumentale e il cimitero ebraico come luoghi della memoria collettiva assegnando loro – insieme ad altri due della provincia reggiana e a complessivi 31 in Regione – il riconoscimento di cimiteri Monumentali e Storici. A sottolinearlo è anche una targa che è stata collocata nella mattinata di oggi, giovedì 30 ottobre, all’ingresso dei due cimiteri reggiani. Il riconoscimento è stato introdotto per quei cimiteri nei quali si può ritrovare la presenza di edifici e monumenti di rilevanza storico-artistica e di valenza storico-culturale.

Il riconoscimento si è tradotto anche in risorse da dedicare alla valorizzazione della struttura e a promuoverne la conoscenza, oltre che per introdurre un nuovo modo di fruire di questi luoghi. L’Amministrazione comunale negli ultimi anni ha pertanto promosso, in collaborazione con alcune associazioni del territorio, eventi culturali e spettacoli negli spazi all’aperto del cimitero Monumentale e un ciclo di visite guidate a tema ha portato all’interno dei cimiteri centinaia di visitatori, permettendo di avvicinarsi alla storia locale attraverso le storie individuali delle persone tumulate nel campo santo. Un percorso questo, inoltre, che ha permesso di ottenere nel 2024 la candidatura del cimitero Monumentale di Reggio Emilia per le Giornate di Primavera del Fai, facendolo rientrare il nostro patrimonio cimiteriale a pieno diritto fra i luoghi d’arte italiani.

NEI CIMITERI CITTADINI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 300MILA EURO

Lavori per contrastare infiltrazioni nelle coperture, segni di usura e per rendere più ordinati gli spazi. Sedici le strutture interessate dagli interventi, in parte già realizzati nel corso del 2025.

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale per le manutenzioni straordinarie dei cimiteri cittadini, per migliorare la fruibilità delle aree, garantire un ambiente ordinato e risolvere alcuni problemi legati all’usura del tempo e all’azione degli agenti atmosferici. Si tratta di interventi per 300 mila euro complessivi, in parte già utilizzati per lavori realizzati nel 2025 nei cimiteri di Villa Sesso, San Bartolomeo, Pratofontana, San Prospero Strinati, Massenzatico e Cella, in parte di risorse che saranno impiegate nel 2026 per manutenzioni straordinarie in ulteriori dieci cimiteri cittadini. A questi lavori si aggiungerà un intervento per il forno crematorio di Coviolo in via di progettazione.

“Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale – ha affermato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Lanfranco de Franco – sul patrimonio diffuso dei 27 cimiteri cittadini per garantire che i luoghi di sepoltura restino sempre accessibili, ordinati e rispettosi della memoria di chi vi riposa. Alle azioni già realizzate nell’anno in corso si aggiungono quelle previste per il 2026, in risposta anche a segnalazioni da parte dei cittadini, in uno sforzo costante per la manutenzione di manufatti che nella maggior parte dei casi sono molto datati e che, più di altri, risentono degli effetti degli agenti atmosferici”.

GIÀ REALIZZATI – Ammontano a 100 mila euro le risorse già investite per interventi di manutenzione straordinaria in quattro cimiteri dell’area nord-ovest nel corso del 2025.

Nel cimitero di Villa Sesso, in particolare, è stata realizzata una manutenzione straordinaria delle coperture, soprattutto in corrispondenza dei punti in cui si erano verificate alcune infiltrazioni d’acqua, con la rimozione e la sostituzione dei coppi rotti, la ripassatura del manto e il ripristino dell’impermeabilizzazione. Al cimitero di San Prospero sono invece state ripristinate alcune soglie in cemento poste lungo i camminamenti, dove era più evidente l’usura del tempo, mediante conglomerato cementizio. Sono inoltre state ripristinate alcune lattonerie oggetto di furto, in mancanza delle quali alcuni intonaci erano a rischio di deterioramento. Si è infine provveduto alla sistemazione degli intonaci ammalorati.

Nel cimitero di San Bartolomeo sono stati ripristinati alcuni pluviali in rame che erano stati oggetto di furto, e si è proceduto alla manutenzione di grondaie, pluviali e pozze per garantire il corretto scolo della acque meteoriche. Infine si è intervenuto per rimuovere e sistemare gli intonaci ammalorati. Al cimitero di Cella è stata realizzata la pulizia accurata delle gronde e di tutto il sistema di scarico delle acque piovane attraverso lo smontaggio e rimontaggio dei pluviali.

Al cimitero di Massenzatico l’intervento di manutenzione ha riguardato il restauro dei fregi e dei cornicioni presenti all’interno dell’area: sono state quindi rimosse le parti pericolanti che mostravano segni di distacco, e si è preceduto alla ripresa di eventuali parti mancanti con malta cementizia e alla loro messa in sicurezza. Infine al cimitero di Pratofontana, a seguito delle segnalazioni arrivate dei cittadini, sono state sostituite le vecchie porte dei servizi igienici, ormai usurate e che rendevano inutilizzabili i bagni, e sono state sistemate alcune zone della cinta muraria ammalorate e che presentavano zone di distacco.

INTERVENTI FUTURI – Nel 2026 i lavori di manutenzione straordinaria, per un importo di 200 mila euro, si concentreranno su dieci cimiteri cittadini. In particolare, nella zona sud-est, nei cimiteri di Gavasseto, Marmirolo, Roncadella, Coviolo Nuovo, Rivalta e Canali verranno realizzate opere varie di manutenzione delle coperture, degli intonaci e tinteggi degli spazi pubblici e dei servizi igienici, e interventi di adeguamento dell’impiantistica elettrica e illuminazione.

Nella zona nord-ovest, invece si interverrà nei cimiteri di Roncocesi (intervento di consolidamento in fondazione), San Bartolomeo (chiusura dei loculi e posa di opere di dissuasione per i piccioni), Pieve Modolena (copertura delle infiltrazioni) e Sesso (ulteriori interventi di ripristino del manto di copertura delle cappelle).