Modena: “Enti non commerciali: le novità fiscali dal 1° gennaio 2026”

Lapam Confartigianato e CSI Modena organizzano un ciclo di incontri per approfondire le novità fiscali che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio del 2026 per gli enti non commerciali. L’incontro si svolgerà in modalità online martedì 28 ottobre, a partire dalle ore 18.30 e fino alle ore 20.

Relatore dell’iniziativa sarà Giuliano Sinibaldi, dottore commercialista e revisore legale, consulente in materia di sport dilettantistico ed enti terzo settore.

Durante l’incontro si approfondiranno diverse tematiche, tra cui il nuovo regime iva Enti non commerciali, la valutazione scelta Onlus entro il 31 marzo 2026 e altre novità fiscali e normative degli enti del terzo settore ed enti non commerciali.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita: per ricevere il link tramite cui accedere al webinar è necessario iscriversi mediante il sito www.lapam.eu.

