sabato, 25 Ottobre 2025
Comune di Sassuolo
Tornano gli incontri gratuiti dello Sportello Energia: consigli pratici per risparmiare in bolletta

Primo appuntamento mercoledì 29 ottobre

A partire dal 29 ottobre prende il via un nuovo ciclo di tre appuntamenti con lo Sportello Energia del Comune di Bologna dedicati al risparmio energetico domestico.

Gli incontri sono rivolti in particolare a chi vive nell’edilizia residenziale pubblica (ACER), ma sono aperti a tutte le persone interessate ad acquisire strumenti pratici per ridurre i consumi energetici in casa e orientarsi nel mercato dell’energia.

Il programma degli incontri:

Mercoledì 29 ottobre, ore 17.45 – Circolo Arci Guernelli, via Antonio Gandusio 6
Lunedì 3 novembre, ore 17.45 – PassaPorta, Treno della Barca, via Nullo Baldini 3a/3b
Lunedì 10 novembre, ore 17.45 – Casa di Quartiere Katia Bertasi, via Aristotile Fioravanti 18/3
Durante gli incontri, in particolare, sarà possibile imparare a leggere e comprendere la bolletta dell’energia, conoscere buone pratiche per ridurre i consumi quotidiani, scoprire come scegliere elettrodomestici più efficienti, valutare le offerte luce e gas più vantaggiose.

Si consiglia di portare con sé una bolletta per poter seguire meglio le spiegazioni e porre domande mirate.

La partecipazione è gratuita. Per iscriversi è sufficiente inviare un messaggio WhatsApp al numero 380 6987765.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Bologna e organizzata dalla Fondazione IU Rusconi Ghigi in collaborazione con lo Showroom Energia e Ambiente e con l’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile – AESS.

















