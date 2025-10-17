Vezzano: “Prevenzione in Fiera. San Martino con la LILT”

Anche quest’anno ottobre si tinge di rosa e si intensificano le attività volte a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione del tumore al seno e della diagnosi precoce dei tumori femminili.

L’Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostolo ha quindi aderito nuovamente a LILT for Women – Campagna Nastro Rosa, promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori a livello nazionale, riproponendo l’iniziativa “Prevenzione in Fiera. San Martino con la LILT” che prolunga il “mese rosa” anche nel week end dell’8 e 9 novembre. In queste due giornate la prevenzione si trasformerà in un momento condiviso di sensibilizzazione attraverso una serie di eventi che diventano canali efficaci di comunicazione e strumenti di supporto a una causa così importante e alle singole persone.

“Prevenzione in Fiera” prenderà il via sabato 8 novembre, il giorno precedente la Fiera di San Martino, quando, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso la sede comunale di Piazza della Libertà, verranno effettuate visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno, con educazione all’autoesame, per donne dai 20 ai 45 anni di età.

È possibile effettuare la prenotazione obbligatoria utilizzando il numero 334.6237451, anche per messaggi whatsapp, oppure la mail cultura@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it.

Per l’iniziativa è gradito un contributo simbolico di euro 15,00 a sostegno delle attività di LILT.

“Prevenzione in Fiera” prosegue domenica 9 novembre con la “Camminata della salute” accompagnata dalla Guida Ambientale Escursionistica esperta Giuliano Gherardi. L’appuntamento è alle ore 9.30, in Piazza della Libertà, nel cuore della Fiera di San Martino, da dove prenderà il via la camminata, accessibile a tutti, della durata di circa 2 ore (difficoltà medio-facile).

Al termine, in Piazza della Vittoria, aperitivo “Corretta alimentazione e stili di vita” in cui sarà possibile dialogare con il Dott. Ermanno Rondini, Presidente di LILT Reggio Emilia, su tutto ciò che è, e contribuisce, alla prevenzione.