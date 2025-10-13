Io spik inglish, al via a Reggio Emilia le iscrizioni per il corso d’inglese

Ripartono i corsi di inglese tenuti da studenti degli istituti superiori e dedicate agli over 50. Già da oggi, lunedì 13 ottobre, gli interessati possono iscriversi. L’Infogiovani del Comune di Reggio Emilia, la cooperativa sociale Reggiana Educatori e l’Istituto superiore Blaise Pascal, propongono la nuova edizione di “Io Spik Inglish”, il corso per imparare la lingua inglese.

Le lezioni, che prenderanno il via martedì 4 novembre, saranno tenute dagli studenti delle classi quarte del Blaise Pascal ad indirizzo linguistico. Il corso è gratuito e rivolto alle persone residenti nel Comune di Reggio Emilia che hanno già compiuto 50 anni (o che li compiono entro l’anno solare).

Le lezioni, sette in tutto, si terranno nelle aule dell’Istituto “Pascal” di Via Makallè con cadenza settimanale, tutti i martedì dalle 14.30 alle 16.

Il corso è suddiviso in due livelli – principianti (beginners) ed elementare (elementary) – e ripropone gli stessi contenuti delle edizioni precedenti, pensati per chi desidera avvicinarsi alla lingua in modo semplice e pratico. I posti a disposizione sono 15 per ogni livello (in tutto 30). Il corso Principianti (beginners) è pensato per chi non ha mai studiato l’inglese o ha conoscenze minime e desidera iniziare dalle fondamenta mentre il corso Elementare (elementary) è pensato per chi ha già alcune conoscenze di base e vuole acquisire maggiore sicurezza nella grammatica e nel lessico per affrontare situazioni comunicative semplici.

È possibile iscriversi, solo online sul sito del Comune www.comune.re.it, utilizzando le credenziali Spid oppure Cie, a partire dalle ore 9 di lunedì 13 ottobre e fino alle ore 12 di venerdì 24 ottobre. Possono fare domanda anche persone non residenti a Reggio Emilia o che non hanno l’età richiesta, verranno collocate in lista d’attesa e contattati in caso di disponibilità di posti o rinunce.