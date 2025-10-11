sabato, 11 Ottobre 2025
Imola: non rispetta il divieto di avvicinamento emesso dal giudice, arrestato

BolognaCronacaImola
Tempo di lettura 1 min.
I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Imola hanno arrestato un 38enne di origine tunisina, di fatto in Italia senza fissa dimora, già noto alle Forze dell’Ordine e attualmente sottoposto al divieto di avvicinamento all’ex compagna e ai luoghi frequentati dalla stessa, accusato del reato di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

A seguito di un’attivazione del braccialetto elettronico pervenuta alla Centrale Operativa di Imola, una gazzella del Radiomobile veniva immediatamente inviata nel luogo segnalato dalla geolocalizzazione del dispositivo.

L’uomo, rintracciato poco dopo all’esterno di un esercizio pubblico a circa 200 metri di distanza dall’abitazione della persona offesa, veniva riconosciuto dai militari in quanto persona “nota” per avergli notificato agli inizi dello scorso mese di settembre l’ordinanza della misura cautelare del divieto di avvicinamento all’ex compagna, vittima di atti persecutori cagionati dall’uomo.

Al termine delle procedure di identificazione e di rito, il 38enne veniva arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza, al termine della quale l’arresto è stato convalidato ed applicato il divieto di dimora nel Comune di Imola.

















