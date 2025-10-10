Protezione Civile, due giornate di approfondimento e sensibilizzazione rivolte agli studenti degli Istituti scolastici reggiani

In occasione della Settimana nazionale della Protezione Civile, prevista quest’anno dal 4 al 13 ottobre, la Prefettura di Reggio Emilia ha organizzato due giornate di approfondimento e sensibilizzazione rivolte agli studenti degli Istituti scolastici del territorio, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del sistema di protezione civile e il valore della prevenzione nelle situazioni di emergenza.

Gli incontri si sono svolti il 7 ottobre presso l’Istituto scolastico “B. Russell” di Guastalla e il 9 ottobre presso il l’Istituto “B. Pascal” di Reggio Emilia.

Durante le giornate, rappresentanti delle istituzioni e degli enti operanti nel settore hanno illustrato agli studenti l’organizzazione del sistema di protezione civile, le sue funzioni e le modalità di intervento in caso di emergenza.

In particolare, la Prefettura di Reggio Emilia ha presentato un approfondimento sul ruolo e le funzioni del Prefetto, quale Autorità provinciale di protezione civile, soffermandosi sui compiti di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze e sul funzionamento del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS); il Sindaco di Guastalla ha illustrato il ruolo del primo cittadino quale Autorità locale di protezione civile; l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha proposto un intervento sui concetti di pericolo e rischio, con un focus sul rischio idraulico e idrogeologico nella provincia, illustrando inoltre le attività di prevenzione e il contributo fondamentale del volontariato; il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha infine descritto le proprie funzioni operative nelle emergenze idrauliche e idrogeologiche, presentando in aula e all’esterno mezzi e attrezzature impiegati nelle operazioni di soccorso e nel contrasto al rischio acquatico.

Le iniziative hanno suscitato grande interesse e partecipazione da parte degli studenti, offrendo un’importante occasione di confronto e di crescita civica su temi di primaria rilevanza per la sicurezza collettiva.