Insieme per il lavoro incontra il territorio: si parte da Castenaso

“Dove domanda e offerta di lavoro si incontrano”. Questo lo slogan della nuova serie di incontri promossi da Insieme per il lavoro: Job on tour nasce proprio per facilitare l’incontro tra le esigenze delle aziende e quelle di chi cerca una nuova occupazione, nelle tante realtà produttive diffuse in tutto il territorio metropolitano bolognese.

In rete con gli enti locali e gli stakeholder. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Camera di Commercio di Bologna e con i Comuni di Castenaso, Ozzano dell’Emilia, Castel San Pietro Terme e Castel Guelfo (a cui si potranno aggiungere altre Amministrazioni locali), e farà tappa anche alla Fiera del Lavoro di San Lazzaro e al Festival della Cultura tecnica di Bologna. Gli appuntamenti di Job on tour organizzati in tandem con i Comuni sono composti da due momenti, uno dedicato alle imprese e l’altro rivolto alla cittadinanza. Entrambi come sempre gratuiti, con accesso su prenotazione.

Come funziona Job on tour. Nel “primo atto”, dedicato alle imprese, la Camera di Commercio presenta i dati che fotografano l’economia locale e i profili più richiesti sul territorio, mentre Insieme per il lavoro illustra i servizi gratuiti di recruitment, formazione e stage di cui si avvantaggiano le aziende. La giornata rivolta alle persone in cerca di occupazione si sostanzia in una serie di colloqui individuali, in cui lo staff di Insieme per il lavoro offre supporto all’iscrizione al servizio, orientamento e indicazioni concrete sulle opportunità nel territorio.

Prima tappa, Castenaso. Ecco le date dei due appuntamenti nel Comune di Castenaso che danno il via a Job on tour:

– incontro con le imprese – martedì 14 ottobre alle 15, nella Sala Consiliare del Comune: per confermare l’iscrizione, compilare il form dedicato

– colloqui con la cittadinanza – martedì 21 ottobre dalle 10 alle 15, nella saletta al 1° piano del Comune: è necessario prenotare il colloquio sul calendario online; in caso di necessità scrivere a progetti@insiemeperillavoro.it