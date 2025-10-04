Si introduce in un cortile privato per rubare ma viene scoperto, denunciato 28enne

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 3 ottobre, gli agenti della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Reggio Emilia sono intervenuti nei pressi di via Pasteur in seguito alla segnalazione di un residente riguardo alla presenza di un individuo introdottosi nel cortile privato di un’abitazione.

Una volta sul posto, gli operatori hanno ascoltato il testimone, che ha raccontato di aver visto un uomo entrare nel cortile del vicino con l’intenzione di rubare una bicicletta. Scoperto durante l‘azione, l’individuo avrebbe rinunciato al furto, abbandonando la bicicletta e portando via alcune bottiglie di vino, successivamente confermato essere state sottratte da un frigorifero situato nel cortile esterno della casa.

Gli agenti, dopo essersi fatti fornire dal testimone una descrizione dettagliata dell’uomo, accompagnata da alcune fotografie scattate mentre tentava di rubare la bicicletta, hanno avviato le ricerche. Grazie alle immagini e alle informazioni ricevute, il sospettato è stato individuato dopo pochi minuti nelle vicinanze del luogo dell’intervento. Era ancora in possesso delle bottiglie di vino precedentemente rubate e identificato come un 28enne originario del Mali, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali legati a reati contro il patrimonio. Il giovane è stato quindi condotto presso i locali di via Dante Alighieri, dove, conclusi gli accertamenti necessari, è stato segnalato a piede libero per il reato di furto in abitazione.