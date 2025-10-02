giovedì, 2 Ottobre 2025
Iren in merito allo sciopero generale di venerdì 3 ottobre

Lavoro
Nella giornata di Venerdì 3 Ottobre 2025, è stato proclamato uno sciopero generale indetto da alcune organizzazioni sindacali dei lavoratori. Tutti i servizi aziendali, compresi il Call Center, il servizio Clienti, i negozi Iren, il Numero Verde, il comparto acqua e servizi idrici, il comparto luce gas e servizi energetici, il comparto igiene ambientale legato alla raccolta rifiuti, spazzamento e ai Centri di Raccolta potrebbero subire sospensioni o riduzioni.

Nelle ore di sciopero saranno comunque garantiti i servizi essenziali e saranno assicurate le prestazioni indispensabili a tutela della sicurezza, nel rispetto degli accordi applicativi della Legge 146/90, così come modificata dalla Legge n. 83/2000 e successive deliberazioni della Commissione di Garanzia che regolamentano l’esercizio del diritto di sciopero.

Le attività riprenderanno regolarmente al termine dello di sciopero con l’adozione di tutte le misure organizzative necessarie a ripristinare la regolarità dei servizi.

Iren ringrazia gli Utenti per la collaborazione

 

















Redazione 1

