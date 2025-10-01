L’Ausl IRCCS Reggio Emilia in merito allo sciopero della giornata di venerdì 3 ottobre

Per la giornata di venerdì 3 ottobre 2025 l’associazione Si Cobas ha proclamato uno sciopero generale nazionale di 24 ore del personale. In occasione dello sciopero, l’Azienda Usl IRCCS di Reggio Emilia comunica che potrebbe verificarsi qualche disagio.
