Incendio di una cabina Enel, blackout stanotte in via Gandusio a Bologna

Ieri intorno alle 22:30, l’incendio di una cabina Enel MT-BT in via Antonio Gandusio a Bologna, ha provocato un blackout. I Vigili del fuoco hanno evacuato, in via precauzionale, il circolo Arci presente al civico 6. Non si segnalano feriti. Sul posto anche la Polizia Locale e personale Enel.