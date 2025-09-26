Incendio di una cabina Enel, blackout stanotte in via Gandusio a Bologna

Ieri intorno alle 22:30, l’incendio di una cabina Enel MT-BT in via Antonio Gandusio a Bologna, ha provocato un blackout. I Vigili del fuoco hanno evacuato, in via precauzionale, il circolo Arci presente al civico 6. Non si segnalano feriti. Sul posto anche la Polizia Locale e personale Enel.
Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi
Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810