Il Capitano Alessandro Rudella è il nuovo comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Imola

Ieri pomeriggio, in Municipio, il Sindaco Marco Panieri ha ricevuto il Capitano Santolo Perrotta e il Capitano Alessandro Rudella, accompagnati dal Tenente Giuseppe Marrocco, in occasione del passaggio di consegne alla guida della Compagnia della Guardia di Finanza di Imola.

Il Capitano Perrotta lascia il comando, dopo tre anni di intenso impegno sul territorio, per assumere il nuovo incarico di ufficiale addetto presso il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Bologna. Il nuovo Comandante è il Capitano Alessandro Rudella, classe 1997, di origini venete, già Comandante del Nucleo Operativo del Gruppo di Cesena e Ufficiale d’inquadramento presso l’Accademia del Corpo.

Nel corso dell’incontro, si è svolto un confronto sulla città, il territorio e il percorso di questi anni, sottolineando la sinergia che caratterizza da sempre il rapporto tra Comune e Guardia di Finanza a Imola, anche in occasione dei grandi eventi. Sono state ricordate importanti operazioni di contrasto alle truffe, al commercio illegale – anche di prodotti legati agli eventi e alle strutture ricettive – e l’attenzione scrupolosa riservata al presidio del territorio. È stata ribadita la volontà di proseguire con il massimo impegno nella condivisione e nella sinergia tra le istituzioni.

Il Sindaco Panieri ha espresso al Capitano Perrotta “profonda gratitudine per il lavoro svolto e per la collaborazione preziosa in anni sfidanti, vissuti al servizio del nostro territorio e sentiti come casa comune. A lui vanno la stima e l’augurio di nuove soddisfazioni”. Al Capitano Rudella ha rivolto “un caloroso benvenuto, i complimenti per il nuovo inizio e la massima disponibilità istituzionale a lavorare insieme fin da subito per il bene del territorio e il presidio di legalità che da sempre la Guardia di Finanza incarna”.